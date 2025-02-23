Винус Уильямс опровергла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс не будет использовать уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Это не соответствует действительности», — прокомментировала Винус информацию об участии в турнире в Индиан-Уэллсе во время своего выступления в Дании.

Напомним, Уильямс трижды выходила в полуфинал Индиан-Уэллса (1998, 2001, 2018) и последний раз выступала в прошлом году в качестве обладательницы уайлд-кард. Вторую путёвку на «тысячник» в Индиан-Уэллсе получила двукратная чемпионка Уимблдона из Чехии Петра Квитова.