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Винус Уильямс опровергла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Винус Уильямс опровергла участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс не будет использовать уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Это не соответствует действительности», — прокомментировала Винус информацию об участии в турнире в Индиан-Уэллсе во время своего выступления в Дании.

Напомним, Уильямс трижды выходила в полуфинал Индиан-Уэллса (1998, 2001, 2018) и последний раз выступала в прошлом году в качестве обладательницы уайлд-кард. Вторую путёвку на «тысячник» в Индиан-Уэллсе получила двукратная чемпионка Уимблдона из Чехии Петра Квитова.

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