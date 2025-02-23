«Ношу его джинсы». Арина Соболенко поделилась фото с возлюбленным

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала фото с возлюбленным, бразильским бизнесменом и автогонщиком Георгиосом Франгулисом.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«Ношу его джинсы», — подписала публикацию Соболенко.

На прошедшем турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Соболенко (1) со счётом 3:6, 2:6 проиграла 38-й ракетке мира из Дании Кларе Таусон. Чемпионкой турнира стала российская теннисистка Мирра Андреева.

Далее белорусская теннисистка планирует выступить на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Белоруска ещё ни разу не выигрывала грядущие соревнования.