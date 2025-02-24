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Аманда Анисимова опубликовала подборку фотографий, на которых ярко улыбается

Аманда Анисимова опубликовала подборку фотографий, на которых ярко улыбается
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18-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала подборку счастливых фотографий на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

В нынешнем сезоне Аманда Анисимова выиграла турнир категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале соревнований американка обыграла 37-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:3. 23-летняя Аманда взяла третий титул в карьере и первый на уровне WTA-1000.

Следующим турниром в календаре Аманды Анисимовой является «тысячник» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта. Действующая чемпионка этого турнира — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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