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Баэс обыграл Мюллера в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Баэс обыграл Мюллера в финале турнира в Рио-де-Жанейро
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Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал победителем турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В финальном матче Баэс обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:3.

Рио-де-Жанейро. Финал
23 февраля 2025, воскресенье. 23:40 МСК
Александр Мюллер
60
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Себастьян Баэс
31
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время аргентинец Баэс сделал три подачи навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в бразильском Рио-де-Жанейро проходил с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составлял $ 2,39 млн.

Календарь турнира в Рио-де-Жанейро
Сетка турнира в Рио-де-Жанейро
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