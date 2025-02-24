Баэс обыграл Мюллера в финале турнира в Рио-де-Жанейро

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс стал победителем турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В финальном матче Баэс обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время аргентинец Баэс сделал три подачи навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в бразильском Рио-де-Жанейро проходил с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд составлял $ 2,39 млн.

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