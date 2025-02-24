Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира в Остине

Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в финал квалификации турнира в Остине (США). В полуфинальном матче квалификации россиянка обыграла представительницу Великобритании Тару Мур со счётом 6:2, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. За это время Анастасия Захарова сделала одну подачу навылет, не допустила ни единой двойной ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперника два эйса, восемь двойных ошибок и два реализованный брейк-пойнта из шести.

Ранее Захарова не смогла выйти в основную сетку хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

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