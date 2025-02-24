Мирра Андреева стала 14-й россиянкой в топ-10 рейтинга WTA в XXI веке

17‑летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на пять позиций и дебютировала в топ‑10 рейтинга WTA. Теперь она располагается на девятой строчке. Таким образом, она стала 14-й россиянкой в десятке лучших теннисисток мира в XXI веке.

Ранее в последние 25 лет в топ-10 лучших входили Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анна Курникова, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Вера Звонарёва, Динара Сафина, Анна Чакветадзе, Мария Кириленко и Екатерина Макарова.

Отметим, что в советские времена в топ-10 входили такие теннисистки, как Ольга Морозова и Наталья Зверева.

Кроме того, Андреева официально стала первой ракеткой России, отобрав титул у Касаткиной. Андреева теперь является единственной представительницей России в первой десятке мира.