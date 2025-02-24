Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, состоится первый игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. Первый круг, 24 февраля (время московское):

13:00. Фабиан Марожан (Венгрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

13:00. Алексей Попырин (Австралия) — Хэйди Хабиб (Ливан).

14:30. Азиз Дугаз (Тунис) — Зизу Бергс (Бельгия).

15:00. Даниэль Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия).

17:30. Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).

19:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.