Рейтинг ATP, 24 февраля: Рублёв поднялся на девятую строчку, Медведев остался шестым

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, который остался на шестой позиции. Андрей Рублёв поднялся на девятое место после победы на турнире в Дохе (Катар).

Лидером рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер, недавно получивший трёхмесячную дисквалификацию. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей находится испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 24 февраля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4325.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4030.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900.

8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3785.

9 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3670…

10 (9). Томми Пол (США) — 3280.

24. (21). Карен Хачанов (Россия) — 1960…

72. (71). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.