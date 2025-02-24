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Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева взлетела в топ-4, Александрова остаётся в топ-10

Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева взлетела в топ-4, Александрова остаётся в топ-10
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет победительница Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз. В топ-10 входит одна российская теннисистка — Екатерина Александрова, занимающая пятую строчку.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 24 февраля:

1. (1) Мэдисон Киз (США) — 2554 очка.
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 1930.
3. (3) Ига Швёнтек (Польша) — 1710.
4 (21). Мирра Андреева (Россия) — 1500.
5 (14). Клара Таусон (Дания) — 1235.
6 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1190.
7 (4). Аманда Анисимова (США) — 1135.
8 (7) Паула Бадоса (Испания) — 1027.
9 (5). Екатерина Александрова — 971.
10 (6) Кори Гауфф (США) — 950.

21 (22). Диана Шнайдер (Россия) — 564.
23 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 553.
24 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 539.
26 (20). Полина Кудерметова (Россия) — 511.
28 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501.
29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 493.
36 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 397.
42 (39). Анна Блинкова (Россия) — 300.
80 (88). Анастасия Захарова (Россия) — 133.
88 (89). Анна Калинская (Россия) — 120.
96 (94) Эрика Андреева (Россия) — 105.

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