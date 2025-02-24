Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка АТР: Андрей Рублёв вошёл в топ-8, Даниил Медведев — в топ-35

Чемпионская гонка АТР: Андрей Рублёв вошёл в топ-8, Даниил Медведев — в топ-35
Аудио-версия:
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После победы на турнире в Дохе (Катар) Андрей Рублёв вошёл в топ-10 списка.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 24 февраля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1505.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1000.
4 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 885.
5 (4). Бен Шелтон (США) — 850.
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 850.
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 805.
8 (46). Андрей Рублёв (Россия) — 710.
9 (7). Томми Пол (США) — 700.
9 (11). Иржи Легечка (Чехия) — 700.

34 (55). Даниил Медведев (Россия) — 300.
118 (102). Карен Хачанов (Россия) — 100.

Материалы по теме
Рейтинг ATP, 24 февраля: Рублёв поднялся на девятую строчку, Медведев остался шестым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android