Чемпионская гонка АТР: Андрей Рублёв вошёл в топ-8, Даниил Медведев — в топ-35

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После победы на турнире в Дохе (Катар) Андрей Рублёв вошёл в топ-10 списка.
Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP от 24 февраля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1505.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1000.
4 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 885.
5 (4). Бен Шелтон (США) — 850.
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 850.
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 805.
8 (46). Андрей Рублёв (Россия) — 710.
9 (7). Томми Пол (США) — 700.
9 (11). Иржи Легечка (Чехия) — 700.
34 (55). Даниил Медведев (Россия) — 300.
118 (102). Карен Хачанов (Россия) — 100.