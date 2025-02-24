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Чемпионская гонка АТР: Андрей Рублёв вошёл в топ-8, Даниил Медведев — в топ-35

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После победы на турнире в Дохе (Катар) Андрей Рублёв вошёл в топ-10 списка.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 24 февраля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 1505.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 1000.

4 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 885.

5 (4). Бен Шелтон (США) — 850.

5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 850.

7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 805.

8 (46). Андрей Рублёв (Россия) — 710.

9 (7). Томми Пол (США) — 700.

9 (11). Иржи Легечка (Чехия) — 700.

34 (55). Даниил Медведев (Россия) — 300.

118 (102). Карен Хачанов (Россия) — 100.