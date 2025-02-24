Эванс — Хачанов: текстовая онлайн-трансляция первого круга в Дубае начнётся в 15:00
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Сегодня, 24 февраля, пройдёт матч первого круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором встретятся 178-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс и россиянин Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию поединка, который начнётся не ранее 15:00 по московскому времени.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
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Карен Хачанов
К. Хачанов
По личным встречам Эванс громит Хачанова — 5-0. Впервые он победил Карена в Роттердаме-2020, а последнюю победу одержал на старте US Open — 2024. В этих матчах, а также в игре Антверпена-2020 дело доходило до решающей партии, а в Вене-2022 и в Барселоне-2023 Даниэль брал верх в двух сетах.
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