Тренер по фитнесу высказался о прекращении работы с Еленой Рыбакиной

Азуз Симсич, тренер по фитнесу, опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался о прекращении сотрудничества с седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«После невероятного приключения с Еленой пришло время двигаться дальше. Я невероятно благодарен за опыт, вызовы и незабываемые моменты, которые мы разделили друг с другом. Желаю тебе только удачи и счастья в твоих будущих начинаниях», — написал Симсич.

В 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич. В январе 2025-го Елена вернула Вукова в свою команду, а позднее стало известно, что Стефано был отстранён от работы в WTA за нарушение кодекса этики. В конце января Рыбакина завершила сотрудничество с Иванишевичем и начала работать с итальянским специалистом Давидом Сангинетти.