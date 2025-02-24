Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каливод: Мирра забралась в топ-10, но теперь надо там удержаться. Задача не из лёгких

Каливод: Мирра забралась в топ-10, но теперь надо там удержаться. Задача не из лёгких
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о перспективах 17-летней россиянки Мирры Андреевой задержаться в топ-10 мирового рейтинга WTA.

«Мирра забралась в топ-10 мирового рейтинга, но теперь надо там удержаться, и это задача не из лёгких. Нужно правильно подойти к тренировкам, расписанию турниров, режиму дня и прочему. Самое главное — избежать травм и правильно относиться к своему здоровью. Если мы возьмём карьеру Роджера Федерера, то мало кто вспомнит, сколько раз он выбывал из тура, потому что он очень грамотно подбирал себе режим тренировок, отдыха и играл те турниры, которые по очкам ему нужны были больше всего.

У Мирры очень опытный тренерский штаб, я думаю, они правильно её направят. В 17 лет она стала не просто первой ракеткой России, но и лидером нашего женского тенниса, это великолепный результат», — приводит слова Каливода ТАСС.

Материалы по теме
Курникова, Шарапова, Мирра: все россиянки в топ-10 в XXI веке
Курникова, Шарапова, Мирра: все россиянки в топ-10 в XXI веке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android