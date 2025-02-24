Каливод: Мирра забралась в топ-10, но теперь надо там удержаться. Задача не из лёгких

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о перспективах 17-летней россиянки Мирры Андреевой задержаться в топ-10 мирового рейтинга WTA.

«Мирра забралась в топ-10 мирового рейтинга, но теперь надо там удержаться, и это задача не из лёгких. Нужно правильно подойти к тренировкам, расписанию турниров, режиму дня и прочему. Самое главное — избежать травм и правильно относиться к своему здоровью. Если мы возьмём карьеру Роджера Федерера, то мало кто вспомнит, сколько раз он выбывал из тура, потому что он очень грамотно подбирал себе режим тренировок, отдыха и играл те турниры, которые по очкам ему нужны были больше всего.

У Мирры очень опытный тренерский штаб, я думаю, они правильно её направят. В 17 лет она стала не просто первой ракеткой России, но и лидером нашего женского тенниса, это великолепный результат», — приводит слова Каливода ТАСС.