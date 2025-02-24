Кузнецова: Андреева растёт на глазах. Она начинает на постоянной основе обыгрывать топов

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о стремительном прогрессе девятой ракетки мира, 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«У российских теннисистов Андрея Рублёва и Мирры Андреевой выдалась великолепная неделя. Миррочка в свои 17 лет стала самой юной спортсменкой, выигравшей WTA-1000. Это был её первый такой титул, я восхищена. Мои поздравления. Дальше — больше. Мирра в теннисном плане растёт на глазах. Она начинает на постоянной основе обыгрывать топ‑теннисисток. Желаю ей удачи», — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».