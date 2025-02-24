Светлана Кузнецова: Рублёв вышел из небольшого спада, начинает играть на высоком уровне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Рублёв вышел из небольшого теннисного спада, он начинает играть на высоком уровне. Андрей сам признавался, что у него были психологические проблемы. Здорово наблюдать, как он очень достойно из них выходит. Болеем за него, переживаем и желаем удачи всем российским теннисистам», — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».

Титул в Дохе стал первым в сезоне для Рублёва. В финале россиянин обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.