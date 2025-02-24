Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова: Рублёв вышел из небольшого спада, начинает играть на высоком уровне

Светлана Кузнецова: Рублёв вышел из небольшого спада, начинает играть на высоком уровне
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Рублёв вышел из небольшого теннисного спада, он начинает играть на высоком уровне. Андрей сам признавался, что у него были психологические проблемы. Здорово наблюдать, как он очень достойно из них выходит. Болеем за него, переживаем и желаем удачи всем российским теннисистам», — приводит слова Кузнецовой «Матч ТВ».

Титул в Дохе стал первым в сезоне для Рублёва. В финале россиянин обыграл 16-ю ракетку мира британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Материалы по теме
Кузнецова: Андреева растёт на глазах. Она начинает на постоянной основе обыгрывать топов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android