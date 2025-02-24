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Петрова: видно, что Рублёв стал более позитивен. Вновь загорелся огонёк в глазах

Петрова: видно, что Рублёв стал более позитивен. Вновь загорелся огонёк в глазах
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова оценила победу Андрея Рублёва на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Андрей большой молодец. Многие за него переживали. Не очень удачно складывалось начало сезона, хотя он играл хорошо. Просто попадал на таких игроков, которые против него показывали лучший теннис. И, когда ты в десятке, против тебя все выкладываются по максимуму. Плюс мы знаем неприятную историю [с депрессией], с которой Андрей боролся, и, кажется, он нашёл способ справиться.

Видно по его игре, поведению, интервью, что он стал более позитивен. Вновь загорелся огонёк у Андрея в глазах, и эта победа ему поможет получить внутреннюю уверенность, спокойствие в душе. Нужно двигаться в том же направлении дальше», — приводит слова Петровой ТАСС.

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