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«Вообще какая-то жесть была». Даниил Медведев — о болезни на турнире в Дохе

«Вообще какая-то жесть была». Даниил Медведев — о болезни на турнире в Дохе
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём состоянии здоровья после турнира ATP-500 в Дохе (Катар), где был вынужден сняться по ходу четвертьфинала.

«Вчера мне, конечно, было вообще не очень, но с каждым днём всё лучше. На самом деле, очень странно, потому что у нас турниров много, мы все где-то болеем, и в основном ты даже об этом не говоришь. Парацетамол выпил и пошёл играть. Потом, если проиграл, можешь после матча сказать, что не здоровилось. Или это видно, сморкаешься на корте.

А тут перед матчем с Феликсом мы разминались с тренером по фитнесу – я там только с ним был, – я кидал какие-нибудь четыре мяча ему и просто садился на стул, не мог отдышаться, вообще какая-то жесть была. И после матча с Феликсом я лежал, мне казалось, что у меня лихорадка, что надо в больницу, но на следующий день мне уже чуть-чуть стало лучше. И вроде бы сейчас подотпускает, поэтому, надеюсь, буду на 100% готов», – сказал Медведев на YouTube-канале BB Tennis.

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