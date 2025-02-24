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Тренер Вальверду — о деле Синнера: большинство не основывается на фактах. Янник не виноват

Тренер Вальверду — о деле Синнера: большинство не основывается на фактах. Янник не виноват
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Даниэль Вальверду, тренер болгарина Григора Димитрова, раскритиковал теннисную общественность за критику в сторону Янника Синнера на фоне его трёхмесячной дисквалификации за допинг.

«Дал себе несколько дней на переваривание реакции теннисного мира на отстранение Янника Синнера. Хотел бы сказать, что я опечален отсутствием товарищества — большинство не основывается на фактах дела. Реальные проигравшие — сам Янник и весь теннис.

Стоит сосредоточиться на процессах и правилах антидопинговых агентств, а не на игроке, который стал жертвой этого и явно не получил никаких преимуществ для улучшения результатов. Я знаю Синнера с 14 лет, и могу с уверенностью сказать, что он на 100% не виноват.

Антидопинговые агентства виноваты в отсутствии последовательности и точности в большинстве теннисных дел в последнее время. В этой ситуации не должно было быть никакого отстранения», — написал Вальверду на личной странице в Х.

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