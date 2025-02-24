Алексей Попырин прервал серию из пяти поражений, победив в первом круге в Дубае

27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин выиграл матч впервые с октября 2024 года. В первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) он одержал победу над представителем Ливана Хэйди Хабибом (168-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Попырин выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Хабиба девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Дубае Алексей Попырин сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия).