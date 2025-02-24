Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Попырин прервал серию из пяти поражений, победив в первом круге в Дубае

Алексей Попырин прервал серию из пяти поражений, победив в первом круге в Дубае
Комментарии

27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин выиграл матч впервые с октября 2024 года. В первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) он одержал победу над представителем Ливана Хэйди Хабибом (168-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 13:10 МСК
Алексей Попырин
27
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Хэйди Хабиб
168
Ливан
Хэйди Хабиб
Х. Хабиб

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Попырин выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Хабиба девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Дубае Алексей Попырин сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия).

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android