Алексей Попырин прервал серию из пяти поражений, победив в первом круге в Дубае
Поделиться
27-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин выиграл матч впервые с октября 2024 года. В первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) он одержал победу над представителем Ливана Хэйди Хабибом (168-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 13:10 МСК
27
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
168
Хэйди Хабиб
Х. Хабиб
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Попырин выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Хабиба девять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Во втором круге «пятисотника» в Дубае Алексей Попырин сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия).
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
15:01
-
14:50
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:44
-
12:00
-
11:36
-
11:25
-
10:32
-
10:23
-
10:09
-
09:35
-
09:19
-
08:59
-
02:28
-
01:32
-
00:42
- 23 февраля 2025
-
23:58
-
23:51
-
23:37
-
22:31
-
22:12
-
21:59
-
21:34
-
21:00
-
20:51
-
20:31
-
19:17
-
18:36
-
17:49
-
17:37
-
17:31
-
17:22
-
17:13