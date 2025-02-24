Дядя Надаля — о допинге Синнера: нельзя так относиться к человеку из-за случайной ошибки

Тони Надаль, дядя 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о трёхмесячной дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера за допинг.

«Я уже много раз говорил, что я против отстранения. Я лично знаю Синнера, и у него не было никакого желания нарушать правила. Нельзя так относиться к человеку из-за случайно допущенной ошибки. Нужно наказывать тех, кто намеренно делает что-то неправильное и стремится к собственной выгоде. И я знаю, что это не про Синнера. Я знаю, что он не получил никакой выгоды от препарата, который у него нашли», — приводит слова Надаля Marca.