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Карен Хачанов с уверенной победы над Эвансом стартовал на турнире ATP-500 в Дубае

Карен Хачанов с уверенной победы над Эвансом стартовал на турнире ATP-500 в Дубае
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он уверенно обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса (178-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:10 МСК
Даниэль Эванс
178
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Хачанов не выполнил подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Эванса ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Во втором круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).

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