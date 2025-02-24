Карен Хачанов с уверенной победы над Эвансом стартовал на турнире ATP-500 в Дубае
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он уверенно обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса (178-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:10 МСК
178
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
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24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Хачанов не выполнил подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Эванса ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).
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