Директор турнира в Индиан-Уэллсе отреагировал на отказ Винус Уильямс от уайлд-карда

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», а ныне директор турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал отказ бывшей первой ракетки мира американской теннисистки Винус Уильямс от участия на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Наша команда была проинформирована, что Винус не примет участия по уайлд-карду в этом году. Мы желаем ей всего наилучшего и надеемся увидеть её снова в Индиан-Уэллсе в будущем», — приводит слова Хааса журналист Бен Ротенберг.

Напомним, Уильямс трижды выходила в полуфинал Индиан-Уэллса (1998, 2001, 2018) и последний раз выступала в прошлом году в качестве обладательницы уайлд-кард. Вторую путёвку на «тысячник» в Индиан-Уэллсе получила двукратная чемпионка Уимблдона из Чехии Петра Квитова.