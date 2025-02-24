Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не напоминайте мне о том матче». Хачанов — о встрече с Эвансом на US Open

«Не напоминайте мне о том матче». Хачанов — о встрече с Эвансом на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (178-й номер рейтинга). Матч первого круга завершился со счётом 6:1, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:10 МСК
Даниэль Эванс
178
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 20:05 МСК
Даниэль Эванс
184
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		7 7 7 7 4 6
7 8 		6 2 6 4 6 4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Ваш прошлый матч длился 5 часов 34 минуты, а этот — 1 час 20 минут. Наверное, это облегчение и радость пройти дальше в двух сетах?
— Пожалуйста, не напоминайте мне о том матче. Это какой-то кошмар. На US Open мы играли 5 часов 40 минут. Лучше не вспоминать ту встречу. Очень рад, что сегодня удалось выиграть. Это моя первая победа над ним. Он очень сложный соперник для меня. И, если честно, я очень хорошо сыграл, — сказал Хачанов после матча.

Во втором круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).

Материалы по теме
Медведев и Рублёв могут сыграть в финале «пятисотника» в Дубае. Турниры недели
Медведев и Рублёв могут сыграть в финале «пятисотника» в Дубае. Турниры недели
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android