«Не напоминайте мне о том матче». Хачанов — о встрече с Эвансом на US Open

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (178-й номер рейтинга). Матч первого круга завершился со счётом 6:1, 6:3.

— Ваш прошлый матч длился 5 часов 34 минуты, а этот — 1 час 20 минут. Наверное, это облегчение и радость пройти дальше в двух сетах?

— Пожалуйста, не напоминайте мне о том матче. Это какой-то кошмар. На US Open мы играли 5 часов 40 минут. Лучше не вспоминать ту встречу. Очень рад, что сегодня удалось выиграть. Это моя первая победа над ним. Он очень сложный соперник для меня. И, если честно, я очень хорошо сыграл, — сказал Хачанов после матча.

Во втором круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).