«Легенда возвращается в пустыню». Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе — о Джоковиче

Пресс-служба «Мастерса» в Индиан-Уэллсе подтвердила участие 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, опубликовав пост в социальных сетях. «Тысячник» пройдёт с 5 по 16 марта.

«Легенда возвращается в пустыню», — подписала фото Джоковича пресс-служба турнира.

Ранее Новак Джокович неудачно выступил на турнире ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:7, 2:6. В парном разряде Джокович и испанец Фернандо Вердаско уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6. Джокович покинул Доху, сильно хромая в аэропорту. Об этом сообщил журналист Diario AS.