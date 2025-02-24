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Карен Хачанов оценил победу в первом круге турнира ATP-500 в Дубае

Карен Хачанов оценил победу в первом круге турнира ATP-500 в Дубае
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о выходе во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира он одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (178-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:10 МСК
Даниэль Эванс
178
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Постоянно думаю о своей игре. Я старался прибавить за эти недели. У меня было не так много матчей. Хочу просто поймать ритм, набрать форму и сосредоточиться на следующей встрече. Мне сейчас просто нужно играть как можно больше матчей и продолжать в том же духе. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением», — сказал Хачанов после игры.

Во втором круге Карен Хачанов встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).

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