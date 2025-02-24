Карен Хачанов оценил победу в первом круге турнира ATP-500 в Дубае
Поделиться
24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о выходе во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира он одержал победу над представителем Великобритании Даниэлем Эвансом (178-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:10 МСК
178
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Постоянно думаю о своей игре. Я старался прибавить за эти недели. У меня было не так много матчей. Хочу просто поймать ритм, набрать форму и сосредоточиться на следующей встрече. Мне сейчас просто нужно играть как можно больше матчей и продолжать в том же духе. Я очень доволен своим сегодняшним выступлением», — сказал Хачанов после игры.
Во втором круге Карен Хачанов встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2025
-
19:46
-
19:18
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
17:42
-
16:34
-
15:21
-
15:01
-
14:50
-
14:35
-
13:22
-
13:08
-
12:44
-
12:00
-
11:36
-
11:25
-
10:32
-
10:23
-
10:09
-
09:35
-
09:19
-
08:59
-
02:28
-
01:32
-
00:42
- 23 февраля 2025
-
23:58
-
23:51
-
23:37
-
22:31
-
22:12
-
21:59
-
21:34
-
21:00
-
20:51