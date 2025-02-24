Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кандидат в президенты МОК — о деле Синнера: сдал положительный тест — получи наказание

Кандидат в президенты МОК — о деле Синнера: сдал положительный тест — получи наказание
Аудио-версия:
Комментарии

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что каждый спортсмен, сдавший положительный допинг-тест, должен получить справедливое наказание.

«Я сама бывший атлет, и я знала, что если меня поймают на допинге, то дисквалифицируют. Поэтому считаю, что все должны нести равную ответственность. Возможно, это не очень популярная точка зрения, но это моя позиция. Я не боюсь заявить, что каждый член спортивной системы должен нести одинаковую ответственность. Сдал положительный тест — получи наказание», — сказала Ковентри в рамках встречи с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

Материалы по теме
«Он невиновен, это доказано». Теннисный мир раскололся из-за наказания Синнера за допинг
«Он невиновен, это доказано». Теннисный мир раскололся из-за наказания Синнера за допинг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android