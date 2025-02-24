Кандидат в президенты МОК — о деле Синнера: сдал положительный тест — получи наказание

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что каждый спортсмен, сдавший положительный допинг-тест, должен получить справедливое наказание.

«Я сама бывший атлет, и я знала, что если меня поймают на допинге, то дисквалифицируют. Поэтому считаю, что все должны нести равную ответственность. Возможно, это не очень популярная точка зрения, но это моя позиция. Я не боюсь заявить, что каждый член спортивной системы должен нести одинаковую ответственность. Сдал положительный тест — получи наказание», — сказала Ковентри в рамках встречи с членами Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.