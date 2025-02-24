Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Хачановым
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира он одолел 35-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6, 6:3.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 17:40 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
35
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Итальянский теннисист сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Циципаса два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
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