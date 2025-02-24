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Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Хачановым

Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет с Хачановым
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира он одолел 35-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего со счётом 7:6, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 17:40 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Лоренцо Сонего
35
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Итальянский теннисист сделал одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Циципаса два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

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