«Меня это не беспокоило». Рублёв — о дисквалификации с турнира в Дубае в 2024 году

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о прошлогодней дисквалификации с полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) за мат в сторону линейного судьи. Инцидент случился в концовке встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом при счёте 5:6 в третьем, решающем сете.

«Всё это забыто. Я не думал об этом, пока вы не спросили. Честно говоря, не знаю, хорошо это звучит или плохо, но меня это не беспокоило. Меня не мучили ночные кошмары или что-то в этом роде, понимаете? Иногда такое случается. Иногда ты переступаешь черту, и тебя справедливо наказывают. Иногда, может быть, ты ничего не делаешь, и тебя несправедливо наказывают. Иногда ты переступаешь черту, и никто этого не понимает, и никто тебя не наказывает. Такова жизнь», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

После дисквалификации Андрей Рублёв потерял все очки и призовые за этот турнир. В нынешнем сезоне Рублёв вновь выступит на турнире в Дубае. В матче первого круга он сыграет с французом Кентеном Алисом.