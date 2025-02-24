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Рублёв: больше не испытываю стресса, не чувствую тревоги, и у меня нет депрессии

Рублёв: больше не испытываю стресса, не чувствую тревоги, и у меня нет депрессии
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё эмоциональное состояние в преддверии турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Я был как бы в петле, потерялся сам с собой на пару лет, не понимая, что делать. Это звучит немного драматично но, например, в чём смысл или цель моей жизни? Я просто полностью запутался в себе. Одно дело — когда это происходит месяц, два, три, ладно, может быть, у тебя ещё хватит терпения или что-то в этом роде. Но когда это происходит один год, два года, три года, четыре года, пять, и это продолжается ещё много-много лет — в один момент кажется, что ты больше не можешь этого выносить.

Я не в хорошем и не в плохом состоянии, но больше не испытываю стресса, не чувствую тревоги, у меня нет депрессии. Я просто нейтрален, не счастлив, не плох, но, по крайней мере, я нашёл основу, и это как бы начало», — сказал Рублёв на пресс-конференции перед началом турнира в Дубае.

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