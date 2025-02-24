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Рублёв вышел в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России I квартала

Рублёв вышел в лидеры рейтинга «Чемпионата» на звание лучшего теннисиста России I квартала
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«Чемпионат» подводит промежуточные итоги в нашем рейтинге на звание лучшего теннисиста России. В уже проведённых турнирах первого квартала 2025 года в лидеры выбился Андрей Рублёв, только что выигравший «пятисотник» в Дохе. Кроме завоёванного титула, Андрей также заработал баллы в наш зачёт за серию побед над теннисистами топ-10, топ-20 и т. д. На втором месте обосновался Даниил Медведев, а тройку замыкает Карен Хачанов. За счёт победы на «челленджере» в Таиланде в зачёт попал Аслан Карацев, не входящий в топ-100 рейтинга ATP.

Лучший теннисист I квартала. Лидеры на 24 февраля:
1. Рублёв — 30 баллов
2. Медведев — 14
3. Хачанов — 8
4. Сафиуллин — 3
5. Карацев — 1
Котов и Качмазов — по 0

У теннисистов ещё будет возможность улучшить ситуацию во время серии крупных турниров на харде в конце февраля и в марте. А итоги I квартала будут подведены после «Мастерса» в Майами (даты проведения — 19-30 марта).

Подробности подсчёта рейтинга «Чемпионата», где учитывается гораздо больше критериев, чем в рейтинге 52 недель ATP, читайте в наших материалах.

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