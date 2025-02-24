Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв и Хачанов завершили выступление на турнире в Дубае в парном разряде

Рублёв и Хачанов завершили выступление на турнире в Дубае в парном разряде
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга они уступили итальянцам Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 0:1 (14:16).

Дубай — парный разряд (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 19:05 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 0 14
5 		6 1 16
         
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Российский дуэт девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету их соперников семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Симоне Болелли и Андреа Вавассори сыграют с победителями матча Робин Хасе/Хендрик Ебенс (Германия) — Павлос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).

Сетка турнира ATP-500 в Дубае
Материалы по теме
«Главное — помнить цели, с которыми начинал сезон». Признания Рублёва после титула в Дохе
«Главное — помнить цели, с которыми начинал сезон». Признания Рублёва после титула в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android