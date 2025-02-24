Рублёв и Хачанов завершили выступление на турнире в Дубае в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга они уступили итальянцам Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 0:1 (14:16).

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Российский дуэт девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету их соперников семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Симоне Болелли и Андреа Вавассори сыграют с победителями матча Робин Хасе/Хендрик Ебенс (Германия) — Павлос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).