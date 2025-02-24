Рублёв и Хачанов завершили выступление на турнире в Дубае в парном разряде
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга они уступили итальянцам Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счётом 7:5, 3:6, 0:1 (14:16).
Дубай — парный разряд (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 19:05 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 14
|
|6
|1 16
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Российский дуэт девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету их соперников семь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге турнира категории ATP-500 в Дубае Симоне Болелли и Андреа Вавассори сыграют с победителями матча Робин Хасе/Хендрик Ебенс (Германия) — Павлос Циципас/Стефанос Циципас (Греция).
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