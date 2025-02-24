Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки России I квартала

Андреева лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки России I квартала
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» подводит промежуточные результаты в нашем рейтинге лучших теннисисток России. По итогам уже сыгранных турниров первого квартала 2025 года в тройке лидеров произошли изменения. На первое место взлетела Мирра Андреева, только что впервые в карьере победившая на «тысячнике» в Дубае. На втором месте теперь располагается Екатерина Александрова, завоевавшая титул в Линце, а замыкает тройку пока Вероника Кудерметова, вытеснившая на четвёртое место свою младшую сестру Полину.

Лучшая теннисистка I квартала. Лидеры на 24 февраля:
1. М. Андреева — 46 баллов
2. Александрова — 34
3. В. Кудерметова — 24
4. П. Кудерметова — 22
5. Самсонова — 18
6. Потапова — 16
7. Касаткина — 15 *
8. Шнайдер — 15
9. Павлюченкова — 15
10. Калинская — 7
11. Блинкова — 6
12. Рахимова — 3
13. Э. Андреева — 1

* — При равенстве баллов теннисистки располагаются по текущему рейтингу 52 недель WTA.

У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию во время серии турниров на харде в феврале и марте. А итоги I квартала будут подведены после «тысячника» в Майами (даты проведения — 18-29 марта).

Материалы по теме
Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024 Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024 Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android