Андреева лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки России I квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные результаты в нашем рейтинге лучших теннисисток России. По итогам уже сыгранных турниров первого квартала 2025 года в тройке лидеров произошли изменения. На первое место взлетела Мирра Андреева, только что впервые в карьере победившая на «тысячнике» в Дубае. На втором месте теперь располагается Екатерина Александрова, завоевавшая титул в Линце, а замыкает тройку пока Вероника Кудерметова, вытеснившая на четвёртое место свою младшую сестру Полину.

Лучшая теннисистка I квартала. Лидеры на 24 февраля:

1. М. Андреева — 46 баллов

2. Александрова — 34

3. В. Кудерметова — 24

4. П. Кудерметова — 22

5. Самсонова — 18

6. Потапова — 16

7. Касаткина — 15 *

8. Шнайдер — 15

9. Павлюченкова — 15

10. Калинская — 7

11. Блинкова — 6

12. Рахимова — 3

13. Э. Андреева — 1

* — При равенстве баллов теннисистки располагаются по текущему рейтингу 52 недель WTA.

У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию во время серии турниров на харде в феврале и марте. А итоги I квартала будут подведены после «тысячника» в Майами (даты проведения — 18-29 марта).