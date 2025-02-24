Андреева лидирует в рейтинге «Чемпионата» на звание лучшей теннисистки России I квартала

«Чемпионат» подводит промежуточные результаты в нашем рейтинге лучших теннисисток России. По итогам уже сыгранных турниров первого квартала 2025 года в тройке лидеров произошли изменения. На первое место взлетела Мирра Андреева, только что впервые в карьере победившая на «тысячнике» в Дубае. На втором месте теперь располагается Екатерина Александрова, завоевавшая титул в Линце, а замыкает тройку пока Вероника Кудерметова, вытеснившая на четвёртое место свою младшую сестру Полину.
Лучшая теннисистка I квартала. Лидеры на 24 февраля:
1. М. Андреева — 46 баллов
2. Александрова — 34
3. В. Кудерметова — 24
4. П. Кудерметова — 22
5. Самсонова — 18
6. Потапова — 16
7. Касаткина — 15 *
8. Шнайдер — 15
9. Павлюченкова — 15
10. Калинская — 7
11. Блинкова — 6
12. Рахимова — 3
13. Э. Андреева — 1
* — При равенстве баллов теннисистки располагаются по текущему рейтингу 52 недель WTA.
У теннисисток ещё будет возможность улучшить ситуацию во время серии турниров на харде в феврале и марте. А итоги I квартала будут подведены после «тысячника» в Майами (даты проведения — 18-29 марта).