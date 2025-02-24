«Зачем я это сделала?» Квитова — о возвращении в тур

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира 34-летняя чешская теннисистка Петра Квитова поделилась ожиданиями от выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Спортсменка получила уайлд-кард.

«В принципе, я ничего не ожидаю. То, что я здесь, — уже большое событие для меня. Иногда я сама себе удивляюсь. Например, зачем я это сделала? Но, думаю, я бы пожалела, если бы не вернулась. Не ставлю перед собой никаких целей. Понимаю, что никогда не буду играть так хорошо, как когда выигрывала турниры. Я хочу получать удовольствие от игры в теннис, и, думаю, на это потребуется время. Скучаю по теннису, я люблю его с четырёх лет. Скучаю по тяжёлой работе, по поту — вот почему я здесь. Не знаю, как долго это продлится и как долго я буду получать от этого удовольствие, как будет себя чувствовать моё тело. Думаю, поначалу будет очень сложно. Но посмотрим, как я со всем справлюсь. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Квитовой Sports.

Квитова примет участие в 13-м в карьере турнире в Индиан-Уэллсе после 15-месячного отсутствия на соревнованиях из-за рождения ребёнка. Петра выходила в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе трижды, в том числе в своём последнем появлении в 2023 году.