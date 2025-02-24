Мария Шарапова показала, как занимается математикой с сыном

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала фото занятий математикой с сыном на своей странице в социальных сетях. Двухлетний Теодор изучает цифры и приёмы.

Фото: страница шараповой в социальных сетях

Напомним, Шарапова и её возлюбленный, британский миллионер Алекс Гилкс, впервые стали родителями в июле 2022 года.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Шарапова заняла третье место в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии ESPN.