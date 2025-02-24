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Осака: хочу выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос», чтобы завоевать карьерный «Большой шлем»

Осака: хочу выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос», чтобы завоевать карьерный «Большой шлем»
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Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака заявила, что ставит цель завоевать карьерный «Большой шлем».

«У меня много целей на будущее. Пока могу выступать, я действительно хочу выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос», чтобы завоевать карьерный «Большой шлем». Чувствую, что для этого мне нужно многое сделать», — приводит слова Осаки CNN.

Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Теннисистка является победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде. В 2019 году она впервые попала в лидеры мирового рейтинга.

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