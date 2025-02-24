Осака: хочу выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос», чтобы завоевать карьерный «Большой шлем»

Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака заявила, что ставит цель завоевать карьерный «Большой шлем».

«У меня много целей на будущее. Пока могу выступать, я действительно хочу выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос», чтобы завоевать карьерный «Большой шлем». Чувствую, что для этого мне нужно многое сделать», — приводит слова Осаки CNN.

Осака — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США. Теннисистка является победительницей семи турниров WTA в одиночном разряде. В 2019 году она впервые попала в лидеры мирового рейтинга.