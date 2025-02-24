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Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня 25 февраля

Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня 25 февраля
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В ночь с 24 на 25 февраля начнётся первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. WTA-250, Остин. Первый круг, 24-25 февраля (время московское):

  • 22:10. Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Волынец (США).
  • 3:00. Юань Юэ (Китай) — Кимберли Биррелл (Австралия).
  • 4:30. Анна Блинкова (Россия) — Моюка Учижима (Япония).
  • 19:00. Петра Квитова (Чехия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания).
  • 19:00. Джессика Пегула (США) — Аранча Рус (Нидерланды).
  • 19:00. Камилла Рахимова (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).
  • 19:00. Варвара Грачёва (Франция) — Питон Стирнс (США).

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла свою соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

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