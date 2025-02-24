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Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 24 февраля

Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 24 февраля
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Сегодня, 24 февраля, состоялся первый игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. Первый круг, 24 февраля:

  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 6:3, 3:6, 6:7;
  • Алексей Попырин (Австралия) — Хэйди Хабиб (Ливан) — 6:2, 6:4;
  • Азиз Дугаз (Тунис) — Зизу Бергс (Бельгия) — 3:6, 3:6;
  • Даниэль Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 1:6, 3:6;
  • Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6, 6:3;
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 7:6.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.

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