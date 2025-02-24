Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня 25 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля начнётся первый игровой день на турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-500, Мерида. Первый круг, 24-25 февраля (время — московское):

23:05. Ангелина Калинина (Украина) — Леолия Жанжан (Франция)

1:00. Элина Аванесян (Армения) — Магдалена Френх (Польша)

3:00. Донна Векич (Хорватия) — Эмилиана Аранго (Колумбия)

19:00. Магда Линетт (Польша) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

19:00. Марта Костюк (Украина) — Дарья Сэвилл (Австралия)

19:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Мария Саккари (Греция)

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.