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Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня 25 февраля

Турнир WTA-500 в Мериде: расписание игрового дня 25 февраля
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В ночь с 24 на 25 февраля начнётся первый игровой день на турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. WTA-500, Мерида. Первый круг, 24-25 февраля (время — московское):

  • 23:05. Ангелина Калинина (Украина) — Леолия Жанжан (Франция)
  • 1:00. Элина Аванесян (Армения) — Магдалена Френх (Польша)
  • 3:00. Донна Векич (Хорватия) — Эмилиана Аранго (Колумбия)
  • 19:00. Магда Линетт (Польша) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
  • 19:00. Марта Костюк (Украина) — Дарья Сэвилл (Австралия)
  • 19:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Мария Саккари (Греция)

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.

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