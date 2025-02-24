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Таусон: Мирра Андреева уже на вершине нашей игры, и она никуда не уйдёт

Таусон: Мирра Андреева уже на вершине нашей игры, и она никуда не уйдёт
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Датская теннисистка 38-я ракетка мира Клара Таусон комплиментарно высказалась в адрес россиянки Мирры Андреевой после поражения в финальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:7 (1:7), 1:6.

«Не думаю, что Андреева всё ещё подаёт надежды. Думаю, она уже на вершине нашей игры. Я имею в виду, что она никуда не уйдёт», — приводит слова Таусон пресс-служба WTA.

Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой, выигравшей турнир категории WTA-1000 с момента введения формата в 2009 году. «Тысячник» в Дубае стал для Андреевой первым в карьере. До этого она становилась чемпионкой турнира WTA-250 в Яссах (Румыния).

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