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«Вопрос творческий». Тарпищев — о возможном возвращении флага российским теннисистам

«Вопрос творческий». Тарпищев — о возможном возвращении флага российским теннисистам
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном возвращении флага российским теннисистам в 2025 году.

«Прежде всего, перед тем как говорить о возвращении флага, надо восстановить полномочия Олимпийского комитета России. Так что тут вопрос творческий, обсуждаемый. Надо попробовать всё сделать, чтобы наш национальный олимпийский комитет был в тех правах, в которых и был, а после этого обсуждать всё остальное», — сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено. Перед этим ITF уже отстранила Россию и Беларусь от командных турниров.

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