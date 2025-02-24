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Мирра Андреева ответила, в какой стране базируется во время сезона

Мирра Андреева ответила, в какой стране базируется во время сезона
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, где проводит свои тренировки и сборы.

«Мы тренируемся на юге Франции. Бывало, я приезжала в Барселону, где живёт Кончита. Сейчас мы работаем здесь, в Дубае. И бо́льшую часть времени тренируемся тут. Например, до Австралии или перед отъездом в США. Иногда мы тренируемся и в Штатах, когда так становится удобнее всего.

Не могу сказать, что у нас есть одно конкретное место, где мы можем поработать и оставить вещи. Мы просто путешествуем по миру. Мы везде. Это то, что так присуще теннисистам», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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