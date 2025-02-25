«Так честно и жёстко». Моргаду — о словах Рублёва про депрессию

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на слова девятой ракетки мира российский теннисиста Андрея Рублёва, который высказался о своём эмоциональном состоянии. Спортсмен заявил, что не знал, в чём заключается смысл его жизни.

«Это так честно и жёстко», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Ранее Рублёв рассказал, что боролся с депрессией после поражения в первом раунде Уимблдона от аргентинца Франсиско Комесаньи в 2024 году с помощью антидепрессантов. В преддверии первого матча на турнире в Дубае российский теннисист заявил, что поборол недуг и больше не испытывает тревоги и стресса.