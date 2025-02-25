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Анна Калинская из-за болезни снялась с турнира WTA-500 в Мериде

Анна Калинская из-за болезни снялась с турнира WTA-500 в Мериде
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Российская теннисистка Анна Калинская снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Мериде (Мексика), который проходит с 24 февраля по 2 марта. Её позицию в турнирной сетке заняла посеянная пятой представительница Хорватии Донна Векич.

Как сообщает официальный сайт турнира, российская спортсменка снялась из-за болезни.

На турнире Merida Open — 2025 выступят россиянки Вероника и Полина Кудерметовы, 10-я ракетка мира испанка Паула Бадоса, представительница США Эмма Наварро, занимающая девятую строчку рейтинга WTA, и другие известные теннисистки. В прошлом году соревнования в Мериде проводились в категории WTA-250. Победительницей турнира стала Зейнеп Сёнмез из Турции.

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