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Анна Блинкова победила Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине

Анна Блинкова победила Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине
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74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова победила 54-ю ракетку рейтинга японскую спортсменку Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Остин. 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 05:40 МСК
Анна Блинкова
74
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 0
         
Моюка Учижима
54
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Матч продолжался 1 час 47 минут. Блинкова сделала две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге россиянка встретится с Тамарой Марией или Анной Бондарь.

Напомним, турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 275 094. Победительницей турнира в прошлом году стала китаянка Юань Юэ.

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