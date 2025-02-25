Анна Блинкова победила Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине

74-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова победила 54-ю ракетку рейтинга японскую спортсменку Моюку Учижиму в первом круге турнира в Остине со счётом 4:6, 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Блинкова сделала две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы один эйс, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге россиянка встретится с Тамарой Марией или Анной Бондарь.

Напомним, турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 275 094. Победительницей турнира в прошлом году стала китаянка Юань Юэ.