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Турнир WTA-250 в Остине: результаты игрового дня 25 февраля

Турнир WTA-250 в Остине: результаты игрового дня 25 февраля
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В ночь с 24 на 25 февраля стартовал первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Теннис. WTA-250, Остин. Первый круг, 24-25 февраля. Результаты:

  • Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Волынец (США) — 7:5, 7:5;
  • Малека Раполу (США) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 2:6, 4:6;
  • Юань Юэ (Китай) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:7, 6,7;
  • Анна Блинкова (Россия) — Моюка Учижима (Япония) — 4:6, 6:4, 6:0.

Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла свою соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

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