Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 25 февраля

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Сегодня, 25 февраля, состоится второй игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. Первый круг, 25 февраля (время московское)

13:00. Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия).

13:00. Артюр Фис (Франция) — Нуну Боржеш (Португалия).

13:00. Лука Нарди (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия).

14:30. Александр Бублик (Казахстан) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

14:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

15:00. Кентен Алис (Франция) — Андрей Рублёв (Россия).

16:00. Иржи Легечка (Чехия) — Уго Умбер (Франция).

17:30. Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

17:30. Кристофер О'Коннеллл (Австралия) — Григор Димитров (Болгария).

19:00. Гаэль Монфис (Франция) — Маттео Берреттини (Италия).

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.