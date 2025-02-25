Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня 25 февраля

В ночь с 24 на 25 февраля прошёл первый игровой день на турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. WTA-500, Мерида. Первый круг, 24-25 февраля (время — московское):

Ангелина Калинина (Украина) — Леолия Жанжан (Франция) — 6:4, 1:6, 6:1.

Элина Аванесян (Армения) — Магдалена Френх (Польша) — 4:6, 6:3, 6:3.

Донна Векич (Хорватия) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — снятие Аранго.

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.