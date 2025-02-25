Рууд — о бане Синнера: я надеюсь, что он не падёт духом

Обладатель 12 титулов ATP норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением о трёхмесячной дисквалификации первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Да. Я думаю… Мне жаль Янника. На мой взгляд, он не сделал ничего умышленно.

Соглашение на три месяца — или приостановка на три месяца — было тем, на что обе стороны были согласны. Тем не менее мне жаль Янника. Он пропустит четыре из девяти этапов ATP-1000 из-за того, что не сделал намеренно.

Так что я надеюсь, что он не падёт духом. Лично я всегда болею за него. Мне нравится смотреть, как он играет, и я надеюсь, что три месяца пролетят для него быстро. Да, это просто печально для него и для тенниса как вида спорта, когда первая ракетка мира проходит через что-то подобное», — приводит слова Рууда журналист Бен Ротенберг на своем сайте.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. К официальным тренировкам итальянец сможет приступить с 13 апреля, а участвовать в турнирах — с 5 мая.