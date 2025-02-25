«Раньше сказала бы, что больше не хочу играть в теннис». Андреева — о работе с психологом

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о пользе работы с психологом.

«Сначала, как только мы начали вместе работать, мне было сложно, потому что она давала мне какие-то советы, какие-то штучки, которые мне нужно на корте применять, чтобы мне это всё помогло. И, понятно, первое время я даже забывала всё это использовать или об этом думать на тренировках, на матчах, потому что не было привычки.

На турнире в Дубае почему-то так получилось, что мне было легче себя заставить это делать. И я сразу почувствовала разницу по состоянию внутри себя во время матчей. Я начала себя поддерживать после каждого розыгрыша.

Было достаточно много розыгрышей в Дубае, когда мяч в пяти сантиметрах от сетки – я играю в сетку. Даже не в аут, а в сетку. Я не знаю, как можно, чтобы мяч не долетел до сетки. В общем, даже после таких самых глупых ошибок я находила силы себя поддерживать и фокусироваться на следующем розыгрыше, хотя я знаю, что до этого полетели бы мячи, ракетки, я бы на всех накричала и сказала, что всё, ужас, я больше не хочу играть в этот ваш глупый теннис», — сказала Андреева на YouTube-канале «Больше!».