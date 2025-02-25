«Я готов начать играть и перестать об этом говорить». Шелтон — о бане Синнера

Полуфиналист Australian Open — 2025, 20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон прокомментировал трёхмесячное отстранение первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Расследование закончено. Дело закрыто. Я просто рад, что теперь мы можем играть и двигаться дальше. Мои мысли — это мои мысли, но я готов начать играть и перестать об этом говорить. Многие хотят порассуждать, но я, честно говоря, здесь только для того, чтобы играть», — приводит слова Шелтона журналист Бен Ротенберг на своем сайте.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. К официальным тренировкам итальянец сможет приступить с 13 апреля, а участвовать в турнирах — с 5 мая.